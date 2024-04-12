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Ватанабэ: есть много факторов для достижения успеха, но решающее значение оказывает Макс

Ватанабэ: есть много факторов для достижения успеха, но решающее значение оказывает Макс
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Руководитель автоспортивного подразделения «Хонды» Honda Racing Corporation Кодзи Ватанабэ рассказал, что надеется продолжить сотрудничество с Максом Ферстаппеном даже после начала работы с «Астон Мартин».

«Не думаю, что день, когда нам придётся прекратить сотрудничество, наступит в ближайшее время. Но если Макс в будущем продолжит выступать в Ф-1, то надеюсь, что однажды нам удастся вновь поработать вместе. У нас очень хорошие отношения. Мы доверяем друг другу, а сотрудники «Хонды» любят Макса. Мы гордимся тем, что работаем вместе с ним. Поэтому нам будет его не хватать в будущем. Но впереди у нас вместе с Максом ещё два года. Мы обещаем сделать всё возможное, чтобы выиграть ещё один чемпионат мира вместе с ним и «Ред Булл». Он очень важен. Сейчас он пилот номер один в Формуле-1. Конечно, есть много факторов, благодаря которым можно достичь успеха, но решающее значение оказывает Макс», — приводит слова Ватанабэ портал Motorsport.

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