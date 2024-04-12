Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ральф Шумахер рассказал, с какой проблемой Сайнс может столкнуться в «Ред Булл»

Ральф Шумахер рассказал, с какой проблемой Сайнс может столкнуться в «Ред Булл»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший пилот Формулы-1, ныне эксперт на немецком телевидении Ральф Шумахер высказал мнение о том, с какой проблемой может столкнуться Карлос Сайнс в случае его перехода в «Ред Булл».

«На данный момент я считаю, что Макс Ферстаппен останется в «Ред Булл», хотя в «Мерседесе» и надеются на обратное. Я думаю, Карлос Сайнс имеет хорошие шансы стать его напарником. Он привык выступать с сильными гонщиками и понимает, что эпоха Ферстаппена когда-нибудь должна закончиться. Он это знает.

Сайнс считает себя лучшим гонщиком, иначе он не занимался бы этим. Не стоит недооценивать его гоночные навыки. Единственный вопрос, который тревожит меня, это то, как он реализует концепцию «Ред Булл». Мы знаем, что у их машины сильная недостаточная поворачиваемость, потому что так хочет Макс Ферстаппен», — сказал Шумахер в эфире Sky Germany.

Материалы по теме
Экс-пилот Ф-1: если Ферстаппен покинет «Ред Булл», им придётся подписать Сайнса
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android