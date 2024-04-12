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Уиндзор: Антонелли может дебютировать в Ф-1 в текущем сезоне

Уиндзор: Антонелли может дебютировать в Ф-1 в текущем сезоне
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Автоспортивный журналист Питер Уиндзор заявил, что юниор «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли может дебютировать в Формуле-1 в этом году.

«Мне кажется, что Антонелли дебютирует в Формуле-1 в этом году – допустим, в Монце. Это не самая сложная трасса, так что почему бы не попробовать? В сделке с «Уильямсом» может помочь руководство «Мерседес», так как они поставляют им моторы.

Так что сценарий вполне реалистичный. Если в «Мерседес» решат, что Антонелли действительно может выступать в Формуле-1, то он может оказаться в составе команды в следующем году», – сказал Уиндзор в видео, которое было опубликовано на его YouТube-канале.

Напомним, Андреа Кими Антонелли 17 лет. В настоящий момент итальянец соревнуется в Формуле-2.

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