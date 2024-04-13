Тото Вольф: нынешние результаты не соответствуют амбициям нашего бренда

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф заявил, что нынешние результаты его команды не соответствуют амбициям бренда «трёхлучевой звезды», но чтобы вновь вернуться на вершину Формулы-1 им, вероятно, придётся ждать перемен в техническом регламенте, которые состоятся в 2026 году.

«Если посмотреть на то, как прошел прошлый сезон, то мы увидим своего рода качели. «Феррари» сперва была не очень хороша, но, в конце концов, им удалось изменить ситуацию и стать второй лучшей командой в поздней стадии чемпионата. То же самое касается и «Макларена», но у них был еще больший прогресс. Они не выходили из первого сегмента квалификации, а к концу сезона были постоянными претендентами на подиум. Такие колебания еще будут, но на данный момент мы не можем бороться с «Ред Булл».

Мы — «Мерседес», и не можем продолжать выступать на этом уровне. Это не соответствует амбициям нашего бренда и наших партнёров, поэтому нам нужно приложить максимальные усилия, чтобы быть готовыми к моменту, когда ФИА примет новый регламент, и мы, как и все другие команды, начнём по нему работать», — приводит слова Вольфа издание Racing News 365.