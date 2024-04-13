Уилл Бакстон: Лоусон наверняка заменит Риккардо

Известный автоспортивный журналист Уилл Бакстон считает, что 22-летний новозеландский гонщик Лиам Лоусон почти наверняка будет в числе участников чемпионата Формулы-1 следующего сезона. Наиболее вероятно, что он заменит Даниэля Риккардо в составе команды «РБ».

«Я практически уверен, что Лиам Лоусон будет в «РБ». Ещё на Гран-при Австралии ни Юки Цунода, ни Даниэль Риккардо не казались твёрдыми кандидатами на продление, но сейчас Цуноду невозможно игнорировать. В текущей форме он будет напарником Лоусона», — написал Бакстон на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, Лиам Лоусон уже имеет опыт выступлений в Формуле-1. В прошлом году он заменял сломавшего на Гран-при Нидерландов руку Даниэля Риккардо в составе «Альфа Таури».