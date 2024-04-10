Экс-пилот Ф-1 — о Риккардо: если так продолжится, Лоусон окажется в его машине

Бывший пилот Формулы-1 голландец Гидо ван дер Гарде считает, что гонщик «РБ» австралиец Даниэль Риккардо близок увольнению из команды на фоне слабых выступлений.

«Риккардо был слишком осторожен в первом повороте, его обогнали слева и справа. Затем произошла авария, которую можно посчитать вполне обычной.

Он приятный парень, но он отстаёт от Юки. Он также уступал Максу и уступал Ландо Норрису. Он сомневается в себе и задаётся вопросом, готов ли продолжать.

Если так продолжится, через несколько гонок Лиам Лоусон окажется в этой машине. Всё произойдёт быстро», — сказал ван дер Гарде в подкасте De Race Show.

На минувшем Гран-при Японии Риккардо столкнулся с Алексом Албоном из «Уильямса». В нынешнем сезоне австралиец пока не набрал ни одного очка.