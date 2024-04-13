Руководитель «РБ» Мекис считает, что Риккардо уже приходит в норму

Руководитель команды «РБ» Лоран Мекис считает, что Даниэль Риккардо уже приходит в норму после неудачного начала сезона-2024 Формулы-1.

«Начиная с Австралии, дела Даниэля значительно улучшились. У него был хороший темп, это придавало нам большую уверенность.

Конечно, авария в Японии была не очень приятной. Но такое порой случается. Он достаточно долго в нашем спорте и знает, что главное это скорость, а она у него есть. Я уверен, что в Китае он будет готов на 100%.

На таком уровне всегда есть давление. По всему пелотону от верха до низа – везде будет огромное давление. Наивысшее давление — это то, которое они оказывают сами на себя, чтобы постоянно выступать на самом высоком уровне, и это то, что больше всего движет ими.

У нас есть очень хороший запасной гонщик – Лиам Лоусон. В прошлом году он показал, насколько впечатляюще он может выступать, но я не думаю, что его присутствие оказывает какое-либо давление на наших парней», — приводит слова Мекиса издание F1i.