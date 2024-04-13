Виньялес выиграл спринт MotoGP в Италии, Марк Маркес — 2-й, Мартин — 3-й

В Остине (США) завершилась спринтерская гонка четвёртого этапа чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам MotoGP. Победителем заезда стал испанец Маверик Виньялес из «Априльи», второе место занял шестикратный чемпион мира Марк Маркес из «Дукати», замкнул тройку сильнейших Хорхе Мартин.

MotoGP. Остин. Спринт:

1. Маверик Виньялес («Априлья») 20:27.825.

2. Марк Маркес («Дукати») +2.294.

3. Хорхе Мартин («Дукати») +4.399.

4. Педро Акоста («КТМ») +6.480.

5. Алеш Эспаргаро («Априлья») +6.657.

6. Энеа Бастьянини («Дукати») +8.621.

7. Джек Миллер («КТМ») +9.237.

8. Франческо Баньяя («Дукати») +9.349.

9. Рауль Фернандес («Априлья») +9.637.

10. Франко Морбиделли («Дукати») +9.894.