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Виньялес выиграл спринт MotoGP в Италии, Марк Маркес — 2-й, Мартин — 3-й

Виньялес выиграл спринт MotoGP в Италии, Марк Маркес — 2-й, Мартин — 3-й
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В Остине (США) завершилась спринтерская гонка четвёртого этапа чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам MotoGP. Победителем заезда стал испанец Маверик Виньялес из «Априльи», второе место занял шестикратный чемпион мира Марк Маркес из «Дукати», замкнул тройку сильнейших Хорхе Мартин.

MotoGP. Остин. Спринт:

1. Маверик Виньялес («Априлья») 20:27.825.
2. Марк Маркес («Дукати») +2.294.
3. Хорхе Мартин («Дукати») +4.399.
4. Педро Акоста («КТМ») +6.480.
5. Алеш Эспаргаро («Априлья») +6.657.
6. Энеа Бастьянини («Дукати») +8.621.
7. Джек Миллер («КТМ») +9.237.
8. Франческо Баньяя («Дукати») +9.349.
9. Рауль Фернандес («Априлья») +9.637.
10. Франко Морбиделли («Дукати») +9.894.

MotoGP 2024. Этап 4, Остин, США
Гран-при Америки. Спринт
13 апреля 2024, суббота. 23:00 МСК
Окончено
1
Маверик Виньялес
Aprilia
20:27.825
2
Марк Маркес
Ducati
+2.294
3
Хорхе Мартин
Ducati
+4.399
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