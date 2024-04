Оскар Пиастри рассказал, чего он опасается на Гран-при Китая

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри назвал единственную реальную проблему, которой он опасается на предстоящем Гран-при Китая.

«Ранее командам было сложно подготовить машину к гонке на этапе со спринтом. Но в этом году правила стали более простыми. Я имею в виду, что ранее после окончания практики нельзя было менять настройки. В этом году у нас нет таких проблем, потому что мы можем сменить настройки после спринта.

По этому вопросу всё будет в порядке. Но могут быть проблемы с трассой, мы впервые будем гоняться там на машинах этого поколения. Неизвестно, как они поведут себя на неровностях этого трека.

Видимо, это наша единственная реальная проблема, но я думаю, что всё должно быть в порядке», — сказал Пиастри в подкасте The Fast and The Curious.