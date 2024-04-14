«Он словно растерян». Экс-пилот Ф-1 — о Тото Вольфе

Бывший пилот Формулы-1, а ныне эксперт телеканала Sky Sports Карун Чандхок считает, что руководитель «Мерседеса» Тото Вольф выглядит растерянным на фоне проблем его команды.

«Я думаю, что он растерян. Лучший из «Мерседесов» в Японии отстал от победителя на 45 секунд. Даже если не брать во внимание «Ред Булл», они всё равно отстали на 25 секунд от третьего места. Это огромная цифра для Формулы-1.

Тото дал интересный комментарий Теду Кравицу после гонки, сказав, что первый отрезок был ужасным, а затем всё было не так уж и плохо. Я взглянул на некоторые цифры и обнаружил, что на первом отрезке они проиграли Сайнсу 11 секунд на 15 кругах, что составляет почти три четверти секунды на круге. После этого они проигрывали в среднем около 0,6 за круг. Так что не так уж и улучшился их темп.

Поэтому я считаю, что это были комментарии растерянного человека, который ранее добивался огромных успехов, а сейчас получает результаты, которые не соответствуют прежним стандартам, к которым он привык», — сказал Чандхок в подкасте Sky Sports F1.