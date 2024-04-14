Глава «Альпин» категорично отреагировал на вопрос о продаже команды

Глава «Альпин» Бруно Фамен уверен, что команда не будет продана, несмотря на провальный старт сезона-2024.

Напомним, «Альпин» сейчас занимает последнее место в Кубке конструкторов. За четыре этапа французский коллектив не смог набрать ни одного очка.

«У нас есть проект «Альпин», проект по популяризации бренда «Альпин» по всему миру через автоспорт и, в частности, через Формулу-1. Мы имеем полную поддержку со стороны руководства. Команда не продаётся, это точно. Мы продолжим стремиться к нашим целям.

Все в руководстве понимают, что задача стоит непростая. Это сложно, и мы очень уважаем конкурентов. Чтобы бороться впереди, нам нужно повышать свой уровень и совершенствоваться», — приводит слова Фамена официальный сайт Формулы-1.