Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Виньялес выиграл гонку MotoGP в США, Марк Маркес упал, лидируя в заезде

В Остине (США) завершилась гонка четвёртого этапа чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам MotoGP. Победителем заезда стал Маверик Виньялес из «Априльи», второе место занял Педро Акоста из КТМ, замкнул тройку сильнейших Энеа Бастьянини из «Дукати».

Шестикратный чемпион мира испанец Марк Маркес лидировал в заезде, но упал на 11-м круге.

MotoGP. Остин. Гонка:

1. Маверик Виньялес («Априлья») — 41:09.503;

2. Педро Акоста («КТМ») +1.728;

3. Энеа Бастьянини («Дукати») +2.703;

4. Хорхе Мартин («Дукати») +4.690;

5. Франческо Баньяя («Дукати») +7.392;

6. Фабио Ди Джаннантонио («Дукати») +9.980;

7. Алеш Эспаргаро («Априлья») +12.208;

8. Марко Бедзекки («Дукати») +13.343;

9. Брэд Биндер («КТМ») +14.931;

10. Рауль Фернандес («Априлья») +16.656.