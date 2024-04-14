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Гонщик MotoGP сел за другой мотоцикл после того, как упал со своего

Во время Гран-при Америки MotoGP произошёл курьёзный случай. Испанский гонщик «MT Helmets» Иван Ортола после столкновения в одном из эпизодов пересел не за свой мотоцикл.

Видео доступно на YouTube-канале MotoGP. Права на видео принадлежат MotoGP.

Стоит отметить, что мотоцикл, за который сел Ортола, принадлежит команде, за которую он выступал ранее — «MTA Team».

MotoGP. Остин. Гонка:

1. Маверик Виньялес («Априлья») — 41:09.503;

2. Педро Акоста («КТМ») +1.728;

3. Энеа Бастьянини («Дукати») +2.703;

4. Хорхе Мартин («Дукати») +4.690;

5. Франческо Баньяя («Дукати») +7.392;

6. Фабио Ди Джаннантонио («Дукати») +9.980;

7. Алеш Эспаргаро («Априлья») +12.208;

8. Марко Бедзекки («Дукати») +13.343;

9. Брэд Биндер («КТМ») +14.931;

10. Рауль Фернандес («Априлья») +16.656.