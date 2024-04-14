Гонщик MotoGP сел за другой мотоцикл после того, как упал со своего

Во время Гран-при Америки MotoGP произошёл курьёзный случай. Испанский гонщик «MT Helmets» Иван Ортола после столкновения в одном из эпизодов пересел не за свой мотоцикл.
Видео доступно на YouTube-канале MotoGP. Права на видео принадлежат MotoGP.
Стоит отметить, что мотоцикл, за который сел Ортола, принадлежит команде, за которую он выступал ранее — «MTA Team».
MotoGP. Остин. Гонка:
1. Маверик Виньялес («Априлья») — 41:09.503;
2. Педро Акоста («КТМ») +1.728;
3. Энеа Бастьянини («Дукати») +2.703;
4. Хорхе Мартин («Дукати») +4.690;
5. Франческо Баньяя («Дукати») +7.392;
6. Фабио Ди Джаннантонио («Дукати») +9.980;
7. Алеш Эспаргаро («Априлья») +12.208;
8. Марко Бедзекки («Дукати») +13.343;
9. Брэд Биндер («КТМ») +14.931;
10. Рауль Фернандес («Априлья») +16.656.