Леклер поздравил Циципаса с победой в Монте-Карло

Пилот «Феррари» Шарль Леклер поздравил греческого теннисиста Стефаноса Циципаса с победой на турнире в Монте-Карло.

Фото: Соцсети Шарля Леклера

Напомним, в финале «Мастерса» в Монте-Карло Стефанос Циципас обыграл норвежского теннисиста Каспера Рууда со счётом 6:1, 6:4. Теперь Циципас является трёхкратным победителем «Мастерса» в Монте-Карло (Монако). Ранее он выигрывал турнир в 2021 и 2022 годах.

Напомним, на протяжении последнего года Циципас показывал слабый уровень тенниса. Он впервые за почти пять лет выпал из топ-10 рейтинга ATP, а на протяжении нескольких месяцев не мог выиграть даже двух матчей подряд. Многие связывали это с начавшимися отношениями Циципаса с испанкой Паулой Бадосой, которая в последнее время также плохо выступает на турнирах и к тому же страдает из-за травм.