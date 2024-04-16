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Никита Бедрин показал 11-е время на тестах Ф-3 в Барселоне

Никита Бедрин показал 11-е время на тестах Ф-3 в Барселоне
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В Барселоне завершился первый день тестов Формулы-3. Лучший результат показал пилот Prema Racing Габриэле Мини. Российский гонщик Никита Бедрин показал 11-й результат дня.

19-летний итальянец Мини показал лучшее время в обеих сессиях первого дня тестов в Барселоне. В утренней сессии он проехал лучший круг за 1:28.313, а во второй – за 1:28.394. на данный момент участник молодёжной программы «Альпин» занимает третье место в личном зачёте Формулы-3.

Никита Бедрин проехал за день 60 кругов. Свой лучший круг он проехал утром за 1:28.755.

1. Габриэле Мини (Prema Racing) 1:28.313.
2. Сами Мегетуниф (Trident) 1:28.399.
3. Чарли Вурц (Jenzer Motorsport) 1:28.485.
4. Александер Дюнн (MP Motorsport) 1:28.577.
5. Мари Боя (Campos Racing) 1:28.625.
6. Люк Браунинг (Hitech) 1:28.675.
7. Леонардо Форнароли (Trident) 1:28.679.
8. Арвид Линдблад (Prema) 1:28.693.
9. Ноэль Леон (Van Amersfoort) 1:28.744.
10. Тим Трамниц (MP Motorsport) 1:28.753.
11. Никита Бедрин (PHM Racing) 1:28.755.

Тесты Формулы-3 в Барселоне продолжатся в среду.

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