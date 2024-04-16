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Никита Бедрин показал 11-е время на тестах Ф-3 в Барселоне

В Барселоне завершился первый день тестов Формулы-3. Лучший результат показал пилот Prema Racing Габриэле Мини. Российский гонщик Никита Бедрин показал 11-й результат дня.

19-летний итальянец Мини показал лучшее время в обеих сессиях первого дня тестов в Барселоне. В утренней сессии он проехал лучший круг за 1:28.313, а во второй – за 1:28.394. на данный момент участник молодёжной программы «Альпин» занимает третье место в личном зачёте Формулы-3.

Никита Бедрин проехал за день 60 кругов. Свой лучший круг он проехал утром за 1:28.755.

1. Габриэле Мини (Prema Racing) 1:28.313.

2. Сами Мегетуниф (Trident) 1:28.399.

3. Чарли Вурц (Jenzer Motorsport) 1:28.485.

4. Александер Дюнн (MP Motorsport) 1:28.577.

5. Мари Боя (Campos Racing) 1:28.625.

6. Люк Браунинг (Hitech) 1:28.675.

7. Леонардо Форнароли (Trident) 1:28.679.

8. Арвид Линдблад (Prema) 1:28.693.

9. Ноэль Леон (Van Amersfoort) 1:28.744.

10. Тим Трамниц (MP Motorsport) 1:28.753.

11. Никита Бедрин (PHM Racing) 1:28.755.

Тесты Формулы-3 в Барселоне продолжатся в среду.