Стало известно, связывался ли «Мерседес» с Эдрианом Ньюи

Глава технического департамента «Ред Булл» Эдриан Ньюи получил предложения от двух команд Формулы-1. Как информирует Auto Motor und Sport, речь идёт об «Астон Мартин» и «Феррари». При этом издание отдельно подчеркнуло, что «Мерседес» не связывался со специалистом.

Сообщается, что больше всего Ньюи терпеть не может «внутреннюю политику» и хорошо чувствует, когда в команде что-то идёт не так. Ранее в отношении руководителя «Ред Булл» Кристиана Хорнера было выдвинуто обвинение в неподобающем поведении по отношению к одной из сотрудниц. После этого «Ред Булл» провёл внутреннюю проверку, по итогам которой Кристиан был оправдан. Говорилось также, что на фоне напряжённой обстановки в гоночном коллективе его может покинуть пилот Макс Ферстаппен.