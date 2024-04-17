Эдриан Ньюи замечен в Италии на фоне слухов про переход в «Феррари»

Глава технического департамента «Ред Булл» Эдриан Ньюи был замечен в аэропорту Болоньи (Италия). Об этом информирует издание Auto Motor und Sport.

Ранее сообщалось, что интерес к заключению контракта с Ньюи проявляет «Феррари». По сведениям источника, у «Скудерии» действительно серьёзные намерения в попытке переманить специалиста.

Напомним, ранее сообщалось, что Эдриан якобы недоволен положением дел в австрийской команде. Говорилось, что руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер будто бы желает, чтобы Ньюи полностью посвятил себя гиперкару RB17 в связи с ограничениями в финансовом регламенте Формулы-1.

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Ранее Ньюи на примере IndyCar объяснил, почему Ф-1 может стать менее популярной.