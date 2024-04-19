Леклер назвал положительный и отрицательный моменты после спринт-квалификации в Шанхае

Пилот «Феррари» Шарль Леклер высказался о своём выступлении в спринт-квалификации Гран-при Китая. По её итогам монегаск показал седьмой результат. В начале третьего сегмента, проходившего в условиях усиливающегося дождя, Леклер повредил переднее антикрыло, из-за чего вернулся в боксы и в итоге проехал на один быстрый круг меньше, чем все его соперники. Шарль посетовал на то, что опять не смог выложиться в полную силу в квалификации, при этом отметил прогресс на сухой трассе.

«Честно говоря, с самого начала было крайне непросто, потому что было очень сложно нагреть шины до нужной температуры. Я старался быть более агрессивным и потерял машину в восьмом повороте. Это немного испортило нашу квалификацию. Я не сотворил чудо. Хотя, мне кажется, едва ли это было возможно. В очередной раз я не смог выложиться на полную в квалификации, что не прибавляет поводов для радости. Однако положительным моментом является то, что на сухой трассе я добился хорошего прогресса. Этим я доволен», — приводит слова Леклера Motorsport Italia.