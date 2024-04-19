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Перес оценил конкурентоспособность «Ред Булл» после спринт-квалификации в Шанхае

Перес оценил конкурентоспособность «Ред Булл» после спринт-квалификации в Шанхае
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Мексиканский гонщик «Ред Булл» Серхио Перес после спринт-квалификации Гран-при Китая выразил уверенность, что команда будет конкурентоспособна в любых условиях. Напомним, третий сегмент квалификации проходил в условиях усиливающегося дождя. Перес показал шестой результат.

«Поначалу всё шло отлично, но затем мне помешал трафик. Другие пилоты стали бороться с торможением. В это время я был на заключительном круге, но, к сожалению, просто не смог пройти последний поворот. Было сложно, и я вышел за пределы трассы. В результате я упустил место в первом ряду спринта. Однако мне кажется, что в этот уикенд мы находимся в хорошем положении. Сегодня я сразу почувствовал уверенность. Машина работает здорово, так что мы можем быть конкурентоспособны в любых условиях», — приводит слова Переса пресс-служба «Ред Булл».

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