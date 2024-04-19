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Стали известны возможные причины возгорания травы на Гран-при Китая

Стали известны возможные причины возгорания травы на Гран-при Китая
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Портал Motorsport сообщает, что ФИА проводит расследование по поводу того, что во время пятничных заездов Гран-при Китая дважды загоралась трава около трассы. Напомним, первый подобный инцидент произошёл во время первой пятничной практики, а затем ещё и в спринтерской квалификации.

«Первоначальный анализ, проведённый по видеозаписям, позволил предположить, что искры, выбрасываемые машинами, попадали на траву, которая затем загоралась.

Однако это лишь частичное объяснение феномена, поскольку размеры пожаров намного больше, чем можно было бы ожидать от травы, особенно после того, как в среду прошёл сильный ливень, увлажнивший землю.

Появились различные теории о дополнительном катализаторе, который вызывает такие пожары.

Согласно одной из них, через землю может просачиваться газ метан, который затем воспламеняется и вызывает пожары. Происходит это, поскольку шанхайская трасса построена на болоте.

По другой версии, трава была химически обработана для улучшения её внешнего вида, и именно это стало причиной проблемы», — пишет автор Motorsport Джонатан Ноубл.

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