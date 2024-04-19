Марко раскрыл, на сколько лет «Ауди» предлагает контракт Сайнсу

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко заявил, что «Ауди» готова предложить испанскому гонщику «Феррари» Карлосу Сайнсу контракт на три года.

«Сайнс сейчас в отличной форме. Думаю, у него есть очень выгодное предложение от «Ауди» на три года, но он должен принять решение относительно этого в ближайшее время. Что касается нас, то мы не будем принимать решений в ближайшем будущем. Мы не позволим, чтобы что-то на нас оказывало давление», — приводит слова Марко oe24.at.

Напомним, Сайнс по окончании сезона-2024 покинет итальянский гоночный коллектив и на данный момент не определился с местом, где будет продолжать карьеру. Место Карлоса в «Феррари» займёт гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

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