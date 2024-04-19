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Марко раскрыл, на сколько лет «Ауди» предлагает контракт Сайнсу

Марко раскрыл, на сколько лет «Ауди» предлагает контракт Сайнсу
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко заявил, что «Ауди» готова предложить испанскому гонщику «Феррари» Карлосу Сайнсу контракт на три года.

«Сайнс сейчас в отличной форме. Думаю, у него есть очень выгодное предложение от «Ауди» на три года, но он должен принять решение относительно этого в ближайшее время. Что касается нас, то мы не будем принимать решений в ближайшем будущем. Мы не позволим, чтобы что-то на нас оказывало давление», — приводит слова Марко oe24.at.

Напомним, Сайнс по окончании сезона-2024 покинет итальянский гоночный коллектив и на данный момент не определился с местом, где будет продолжать карьеру. Место Карлоса в «Феррари» займёт гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

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