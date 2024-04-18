Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Марко: мы не можем перебить предложение «Ауди» по Сайнсу

Марко: мы не можем перебить предложение «Ауди» по Сайнсу
Комментарии

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко рассказал о позиции австрийской команды по поводу испанского пилота «Феррари» Карлоса Сайнса.

Сайнс по окончании сезона-2024 покинет итальянский гоночный коллектив и на данный момент не определился с местом, где будет продолжать карьеру.

«Мы с ним разговариваем, он проводит свой самый сильный сезон в Формуле-1, но у него очень выгодное предложение от «Ауди», которое мы не можем ни удовлетворить, ни перебить. Но мы знаем его ещё со времён «Торо Россо», даже тогда он ездил с Максом. Но ему было очень больно, когда мы выбрали Ферстаппена в «Ред Булл», а не его», — приводит слова Марко Kleine Zeitung.

Ранее Марко не исключил возможности замены Даниэля Риккардо резервным гонщиком Лиамом Лоусоном.

Материалы по теме
Марко рассказал, что Лоусон может заменить Риккардо по ходу сезона
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android