Марко назвал проблему «Ред Булл» в Китае, которую команда пока не может решить

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко поделился мнением о выступлении команды в спринт-квалификации Гран-при Китая. Напомним, Макс Ферстаппен показал четвёртое время, а Серхио Перес – шестое.

«Обе машины были идентичны с точки зрения давления в шинах, но температура шин Переса увеличивалась с каждой секундой. При этом он также был конкурентоспособен и мог бы быть впереди, если бы не выезд за пределы трассы. У Макса, напротив, шины никак не нагревались. Почему? Мы не знаем. Пока ответа у нас нет.

После тренировки, проходившей в сухих условиях, мы обнаружили неисправность в машине Макса. Кроме того, мы скорректировали некоторые мелочи, и, казалось, это принесло плоды. Что будет, если опять пойдёт дождь? В таком случае можно надеяться, что нам удастся выяснить, почему у нас сегодня возникали проблемы с температурой шин», — приводит слова Марко Racingnews365 со ссылкой на Servus TV.

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