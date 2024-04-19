Хельмут Марко: нам интересны оба пилота «Макларена»

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высказался об интересе австрийской команды к обоим пилотам «Макларена» — и Ландо Норрису, и Оскару Пиастри.

«У Норриса действующий контракт как минимум до 2026 года, так что он нам не подходит в краткосрочной перспективе, как и Оскар Пиастри. Но оба этих гонщика, безусловно, интересны нам на будущее.

Есть Юки Цунода, он отлично начал сезон, и это уже не тот гонщик, что был раньше. Прошло всего четыре гонки, пока нельзя делать больших выводов. Но он опережает Даниэля Риккардо, хоть в Японии они были близки», — приводит слова Марко немецкое издание Kleine Zeitung.

Ранее Хельмут Марко заявлял, что «Ред Булл» заинтересован в Карлосе Сайнсе, но «Ауди» готова предложить испанскому гонщику «Феррари»у контракт на три года.