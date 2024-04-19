Хельмут Марко: второго Ферстаппена никогда не будет

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко заявил, что в Формуле-1 не будет второго такого пилота, как Макс Ферстаппен.

«Другого такого Ферстаппена никогда не будет. По крайней мере, пока я никого такого не вижу. Но мы всегда имеем дело с молодыми гонщиками. Например, Исаку Хаджару недавно не очень везло в Формуле-2, иначе он бы лидировал сейчас там», — приводит слова 80-летнего австрийца издание Kleine Zeitung.

19-летний француз Исак Хаджар выступает за Campos Racing при поддержке «Ред Булл». Он занимает четвёртое место в личном зачёте Формулы-2 сезона-2024.

Трёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен уверенно лидирует в чемпионате Формулы-1, выиграв в сезоне-2024 три гонки из четырёх. В Австралии он сошёл с дистанции из-за поломки тормозов.