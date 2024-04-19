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«Кик-Заубер»: благодаря «Ауди» мы стали привлекательными для пилотов

«Кик-Заубер»: благодаря «Ауди» мы стали привлекательными для пилотов
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Управляющий директор «Кик-Заубера» Алессандро Алунни Брави заявил, что благодаря поддержке и инвестициям «Ауди» команда из Хинвила не будет статистами на рынке пилотов Формулы-1.

«В нынешнем пелотоне у 14 гонщиков нет контракта на следующий год. Мы, как и все другие команды, общаемся с разными гонщиками. Ещё не не время принимать какие-либо решения. Сейчас нам главное сделать так, чтобы у наших гонщиков была конкурентоспособная машина.

Но, позвольте мне сказать, мне кажется, что теперь благодаря партнёрству с «Ауди», их вложениям в команду мы можем играть более важную роль на рынке пилотов. Мы наконец стали привлекательной командой для пилотов. Теперь мы не статисты, а активные игроки на рынке.

Наша первейшая цель — начать набирать очки, а затем уже думать о составе на будущее. Сперва мы поговорим с нашими нынешними гонщиками, а затем, конечно же, изучим рынок», — приводит слова Аллуни Брави издание Motorsport.

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