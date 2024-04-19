Смаль — 3-й в гонке Eurocup-3, Журавский — 14-й, Блохина — 17-я. Гонка закончилась аварией

На трассе «Спа-Франкоршам» в Бельгии состоялась первая гонка первого этапа сезона первенства Eurocup-3. Победителем заезда стал Хавьер Сагрера из команды MP Motorsport, на второй строчке расположился грузинский пилот Александр Абхазава, выступающий под флагом Казахстана за Sainteloc Racing, а замкнул тройку лидеров россиянин Кирилл Смаль, использующий лицензию Кыргызстана и представляющий Palou Motorsport.

Отметим, что под конец гонки в секции «Красная вода» произошёл опасный инцидент. На мокрой от дождя трассе Лусиано Морано допустил ошибку и вылетел в отбойник. Вскоре в этом же месте закрутило Гаспара ле Галле, и швейцарец врезался в автомобиль Морано. К счастью, инцидент произошёл на относительно низкой скорости.

Права на видео принадлежат Eurocup-3. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале Eurocup-3.

Гонка в конце концов была остановлена красными флагами, а классификация дана по итогам семи кругов, хотя фактически пилоты преодолели восемь. Так, Георгий Журавский, в момент остановки гонки находившийся на девятой позиции, занял 14-е место, а Виктория Блохина значится на 17-й строчке.

Eurocup-3. Спа, первая гонка (топ-10):

1. Хавьер Сагрера (MP Motorsport) — 7 кругов.

2. Александр Абхазава (Sainteloc Racing) +0,9 сек.

3. Кирилл Смаль (Palou Motorsport) +1,4.

4. Эмерсон Фиттипальди-мл. (MP Motorsport) +2,5.

5. Сулейман Занфари (Campos Racing) +3,1.

6. Хосе Гарфиас (Sainteloc Racing) +3,5.

7. Валентин Клусс (Campos Racing) +4,3.

8. Дарио Кабанелас (MP Motorsport) +4,9.

9. Теодор Йенсен (Palou Motorsport) +5,1.

10. Ник Джилкс (Drivex) +5,7.

…14. Георгий Журавский (Drivex) +7,8.

…17. Виктория Блохина (Drivex) +10,7.

Заключительная гонка первого этапа Eurocup-3 стартует в субботу, 20 апреля, в 10:40 по московскому времени.