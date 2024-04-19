Феттель назвал пилота, который выиграет титул после эры Ферстаппена — Хэмилтона

Бывший гонщик Формулы-1, четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель назвал пилота, который, по его мнению, выиграет титул после доминирующей эры Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена.

В коротком интервью talkSPORT Феттеля попросили назвать следующего чемпиона Формулы-1 «за исключением Макса Ферстаппена или Льюиса Хэмилтона», которые на двоих выиграли девять из последних 10 чемпионатов.

Единственный, кто вклинился в эту серию – это Нико Росберг, бывший напарник Хэмилтона по «Мерседесу». Феттель считает, что следующим будет нынешний напарник Льюиса.

«Джордж Расселл», — после недолгих раздумий ответил Феттель.

Расселл провёл на данный момент 108 гонок в Формуле-1 и одержал свою единственную на победу на Гран-при Бразилии 2022 года, при этом он 11 раз поднимался на призовой подиум.