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Риккардо: если мне надирают задницу, значит, я не заслуживаю места в Ф-1

Риккардо: если мне надирают задницу, значит, я не заслуживаю места в Ф-1
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Пилот «РБ», победитель восьми Гран-при Даниэль Риккардо признал, что он не заслуживает места в Формуле-1, если ему «надирает задницу» напарник Юки Цунода.

«У меня есть контракт, поэтому я тут. Но мне нужно заслужить своё место. Не хочу, чтобы меня держали в команде только из-за бумаги. Я не буду рад этому.

В конце концов, если мне надирают задницу, значит, я не заслуживаю быть здесь.

Хочу вернуться на свой прежний уровень и уверен, что смогу это сделать. Но если у меня не получится это к декабрю, тогда, возможно, я скажу: «Хорошо, я заканчиваю» или «Я недостаточно хорош», но пока я не чувствую этого», — приводит слова австралийского гонщика издание Speed Cafe.

На данный момент Даниэль Риккардо не набрал в сезоне-2024 Формулы-1 ни одного очка. Юки Цунода имеет в активе семь очков.

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