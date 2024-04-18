Марко рассказал, что Лоусон может заменить Риккардо по ходу сезона

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко не исключил возможности замены Даниэля Риккардо резервным гонщиком Лиамом Лоусоном, если австралийский пилот не сможет преодолеть разочаровывающий старт сезона.

«Требование к Даниэлю было таково, что он должен быть явно быстрее Юки, если он хочет иметь хоть какую-то надежду на место в «Ред Булл». Пока что этого не произошло, хотя иногда он был близок. Посмотрим, как будет развиваться ситуация.

В лице Лоусона у нас есть сильный резервный гонщик, который по контракту имеет право выступать за другую команду, если не получит место у нас в 2025 году. В этом отношении, конечно, нам было бы приятно увидеть его в Формуле-1 в этом году. Тогда мы получили бы ещё более ясную картину. Но это сложный вопрос, так что мы должны подождать и посмотреть, как будут развиваться события», — приводит слова Марко Racingnews365.