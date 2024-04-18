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Марко рассказал, что Лоусон может заменить Риккардо по ходу сезона

Марко рассказал, что Лоусон может заменить Риккардо по ходу сезона
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко не исключил возможности замены Даниэля Риккардо резервным гонщиком Лиамом Лоусоном, если австралийский пилот не сможет преодолеть разочаровывающий старт сезона.

«Требование к Даниэлю было таково, что он должен быть явно быстрее Юки, если он хочет иметь хоть какую-то надежду на место в «Ред Булл». Пока что этого не произошло, хотя иногда он был близок. Посмотрим, как будет развиваться ситуация.

В лице Лоусона у нас есть сильный резервный гонщик, который по контракту имеет право выступать за другую команду, если не получит место у нас в 2025 году. В этом отношении, конечно, нам было бы приятно увидеть его в Формуле-1 в этом году. Тогда мы получили бы ещё более ясную картину. Но это сложный вопрос, так что мы должны подождать и посмотреть, как будут развиваться события», — приводит слова Марко Racingnews365.

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