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Нико Росберг советует Вольфу не торопиться с подписанием Андреа Кими Антонелли

Нико Росберг советует Вольфу не торопиться с подписанием Андреа Кими Антонелли
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Бывший гонщик Формулы-1, чемпион 2016 года Нико Росберг, выступая в прямом эфире Sky Sports F1 перед спринт-квалификацией Гран-при Китая, признал потенциал Андреа Кими Антонелли, но посоветовал своему бывшему боссу по «Мерседесу» Тото Вольфу не торопиться подписывать в команду молодого итальянца.

«Антонелли определённо будущая суперзвезда Формулы-1. К сожалению, ему ещё слишком рано переходить в большую команду. Тото стоит повременить с его подписанием.

Ему нужно подождать до конца года, чтобы оценить выступления Антонелли в Формуле-2. Кими нужен действительно сильный сезон, чтобы получить возможность сразу перейти в «Мерседес». Возможно, имеет смысл провести какое-то время в «Уильямсе», — приводит слова Росберга издание F1 Oversteer.

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