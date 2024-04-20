Руководитель «Макларена» — Норрису: не волнуйся, ты не разочаровал нас

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла поддержал своего пилота Ландо Норриса после неудачного старта в спринтерской гонке Гран-при Китая, где он ошибся в борьбе с Льюисом Хэмилтоном и потерял шесть позиций.

«Конечно, ему не нужно извиняться. Просто он сам понимает, что мог бы добиться большего. Но мы ценим его старания. Эта ситуация ещё раз показывает, какой он человек. Я уверен, он сейчас чувствует, будто разочаровал команду.

Не волнуйся, Ландо, ты не разочаровал команду – нам нужно дать тебе лучшую машину, и тогда всё станет намного проще. Тебе не придётся действовать на грани, чтобы добиться хороших результатов. Так что тут больше зависит от нас, и сотрудники «Макларена» усердно работают над улучшением машины», — приводит слова Стеллы издание Planet F1.