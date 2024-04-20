«Он не оставил мне места». Алонсо — о борьбе с Сайнсом в спринте Гран-при Китая

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо прокомментировал борьбу со своим соотечественником Карлосом Сайнсом под конец спринтерской гонки на Гран-при Китая.

«Мы шли с Карлосом бок о бок в седьмом повороте, затем в восьмом я даже прошёл не по совсем оптимальной траектории, чтобы оставить ему место. Но затем в девятом повороте он не оставил мне места.

Я проиграл в той ситуации, ведь мне пришлось сойти с дистанции. Но я потерял всего два очка, так что это не так уж обидно. С другой стороны, там было довольно весело», — приводит слова Алонсо издание Planet F1.

Стюарды Гран-при Китая уже рассмотрели этот инцидент, признав в нём виновным Фернандо Алонсо. Пилот «Астон Мартин» получил 10 секунд штрафа и три штрафных балла.