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Карлос Сайнс попал в аварию в квалификации Гран-при Китая

Карлос Сайнс попал в аварию в квалификации Гран-при Китая
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Пилот «Феррари» Карлос Сайнс попал в аварию в квалификации на Гран-при Китая.

Испанский гонщик широко вышел из последнего поворота, глубоко заехал на поребрик, потерял заднюю часть машины, её закрутило на стартовой прямой и отбросило в отбойник на противоположной стороне трассы.

В результате столкновения на машине Карлоса Сайнса сломано переднее антикрыло. Сессия прервана красным флагом.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию квалификационных заездов на трассе Международного автодрома Шанхая. Следить за ней можно будет, перейдя по нижеприведённой ссылке.

Формула-1. Гран-при Китая — 2024. Онлайн-трансляция квалификации

Напомним, в сегодняшнем спринте Карлос Сайнс заборолся с Фернандо Алонсо и потерял на этом пару позиций. Стюарды Гран-при Китая признали виновным в инциденте пилота «Астон Мартин».

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