Карлос Сайнс попал в аварию в квалификации Гран-при Китая

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс попал в аварию в квалификации на Гран-при Китая.
Испанский гонщик широко вышел из последнего поворота, глубоко заехал на поребрик, потерял заднюю часть машины, её закрутило на стартовой прямой и отбросило в отбойник на противоположной стороне трассы.
В результате столкновения на машине Карлоса Сайнса сломано переднее антикрыло. Сессия прервана красным флагом.
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию квалификационных заездов на трассе Международного автодрома Шанхая. Следить за ней можно будет, перейдя по нижеприведённой ссылке.
Формула-1. Гран-при Китая — 2024. Онлайн-трансляция квалификации
Напомним, в сегодняшнем спринте Карлос Сайнс заборолся с Фернандо Алонсо и потерял на этом пару позиций. Стюарды Гран-при Китая признали виновным в инциденте пилота «Астон Мартин».