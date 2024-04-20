Хэмилтон — о 18-м месте в квалификации: думал, хуже быть не может, но оказалось — может

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал своё провальное выступление в квалификации Гран-при Китая, где он не вышел из первого сегмента, показав лишь 18-й результат.

«У меня были сложности в спринте. После него я внёс большие изменения в настройки машины. Сегодня утром у нас с Джорджем [Расселлом] были очень похожие машины, но днём мы пытались поэкспериментировать с настройками. Я пошёл в одну сторону, а он в другую, просто чтобы посмотреть, сможем ли мы что-нибудь улучшить.

Нам нужно было сделать это, но не сработало. Я постараюсь изо всех сил… 18-е место — это очень плохо. Когда я вносил изменения в настройки, то думал, что хуже всё равно не будет. Но получилось хуже», — сказал Льюис Хэмилтон после квалификации в эфире Sky Sports F1.