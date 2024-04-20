Ферстаппен: после спринта у нас была пара идей, как улучшить машину

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал свою победу в квалификации на Гран-при Китая.

«После спринта у нас появилась пара идей, как улучшить машину, и я очень доволен тем, как прошла квалификация. Машиной было очень приятно управлять, круг в финальном сегменте получился очень достойным.

Пилотировать здесь посуху очень приятно, получил массу удовольствия», — сказал Макс Ферстаппен после окончания квалификации в эфире Sky Sports F1.

Макс Ферстаппен выиграл все пять основных квалификаций в сезоне-2024 Формулы-1. Вчерашнюю квалификацию к спринтерской гонке выиграл пилот «Макларена» Ландо Норрис.

Нидерландский гонщик на данный момент лидирует в личном зачете чемпионата, на его счету 85 очков.