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Серхио Перес рассказал, из-за чего был близок к вылету в первом сегменте

Серхио Перес рассказал, из-за чего был близок к вылету в первом сегменте
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Пилот «Ред Булл» Серхио Перес рассказал, как для него сложилась квалификация на Гран-при Китая, в которой он занял второе место, уступив лишь напарнику по команде Максу Ферстаппену.

«Было очень плотно. Я чуть не вылетел в первом сегменте из-за того, что на быстром круге упёрся в «Уильямс». Во втором сегменте было проще, я нашёл ритм и баланс.

К сожалению, в квалификации я не смог дотянуться до Макса. Трасса быстро менялась, нужно было успевать реагировать на это. Завтра мы сможем побороться, у нас быстрая машина, высокий темп на длинных отрезках, так что я на многое рассчитываю в гонке», — сказал Серхио Перес после окончания квалификации в эфире Sky Sports F1.

Мексиканский гонщик на данный момент занимает второе место в личном зачете чемпионата, на его счету 70 очков.

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