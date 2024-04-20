Шарль Леклер: мы пожертвовали квалификацией ради завтрашней гонки

Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал, что итальянская команда осознанно настроила машину SF-24 под завтрашнюю гонку, и этим обусловлено не лучшее выступление в сегодняшней квалификации Гран-при Китая.

«Наши сегодняшние проблемы связаны не столько с шинами, потому что в этом вопросе мы сделали определённый шаг вперёд. Дело скорее в настройках машины под первый сектор трассы. Я знал, что в квалификации мы будем там несколько медленнее, так как настроим машину с упором на завтрашнюю гонку. Обидно, что мы (кроме Макса Ферстаппена. – Прим. «Чемпионата») были очень близки, в полутора десятых.

Именно воскресенье имеет значение. Я часто говорил это в прошлом году, когда мы были довольны в субботу и разочарованы в воскресенье. Наша цель — подиум, даже если это будет нелегко. Думаю, мы сможем провести хорошую гонку», — приводит слова Шарля Леклера Sky Sports F1.