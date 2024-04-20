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Сайнс рассказал, как ему удалось спасти свою квалификацию во время аварии

Сайнс рассказал, как ему удалось спасти свою квалификацию во время аварии
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Испанский гонщик «Феррари» Карлос Сайнс прокомментировал собственную аварию в квалификации Гран-при Китая. Сайнсу пришлось покинуть место инцидента, вернуться в боксы и затем пройти в третий сегмент, где он занял седьмое место.

«Это была очень серьёзная ошибка. Всё просто: я заехал на внутренний бордюр, широко вышел из поворота, зацепил гравий, и меня развернуло. Не самое идеальное, что можно сделать в квалификации, но, думаю, я неплохо отыгрался.

Если честно, я осознанно повернул руль, когда увидел, что еду в стену. Я повернул машину в последний момент, чтобы удар больше пришёлся на переднее антикрыло, а не заднюю подвеску. Я сумел сделать это в последний момент, что позволило мне продолжить участие. Но, конечно, это было нехорошо», — приводит слова Сайнса Autosprint.

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