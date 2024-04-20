Из-за аварии Сайнса Расселлу пришлось использовать лишний комплект шин

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал своё выступление в спринте и квалификации на Гран-при Китая.

«Сегодня у нас был не самый лучший день. Из-за сильного ветра было очень сложно пилотировать машину. Условия на трассе изменились по сравнению с пятницей, нам пришлось подстраиваться под них. В спринте мы рискнули и ехали на «софте», и это определённо того стоило. Всё прошло нормально и дало нам полезную информацию для завтрашней гонки. В конце концов мы смогли заработать очко.

Квалификация также была сложной. Мой первый круг во втором сегменте шёл очень хорошо, но красный флаг вынудил нас прервать попытку. Нам пришлось использовать ещё один комплект новых шин, чтобы пройти в третий сегмент. Если бы не это, у нас было бы два новых комплекта шин в заключительной стадии квалификации, и результат мог бы быть другим. Мы боремся за 3-8-е места, и, к сожалению, в последних нескольких квалификациях оказывались в самом конце этой группы. Даже небольшая разница может иметь большое значение», — приводит слова Расселла пресс-релиз «Мерседеса».