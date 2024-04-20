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В США гроб на колёсах продали за $ 29 тыс. На нём можно ездить по городу

В США гроб на колёсах продали за $ 29 тыс. На нём можно ездить по городу
Гроб на колёсах в стиле сериала «Семейка монстров»
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На онлайн-площадке Bring a Trailer за $ 28 750 продан гроб на колёсах с 8-цилиндровым двигателем и автоматической коробкой передач. Отмечается, что автомобиль зарегистрирован как пикап Ford 1928 года выпуска, поскольку в задней части используются компоненты этого автомобиля, а потому на нём разрешено ездить по дорогам общего пользования.

Вид спереди на гроб на колёсах

Вид спереди на гроб на колёсах

Фото: bringatrailer.com

В описании к автомобилю сказано, что его создатели вдохновлялись сериалом «Семейка монстров», выходившим в середине 1960-х годов. В одном из эпизодов шоу его герои создают дрэговый автомобиль похожей конструкции.

Вид сбоку на гроб на колёсах

Вид сбоку на гроб на колёсах

Фото: bringatrailer.com

Этот гроб на колёсах создавался с 2008 по 2010 годы в Нью-Йорке. Автомобиль представляет собой рамное шасси с кузовом в виде гроба, выполненным из стеклопластика. В движение машина приводится карбюраторным двигателем Chevrolet Small Block V8, совмещённым с автоматической трансмиссией.

Кабина гроба на колёсах

Кабина гроба на колёсах

Фото: bringatrailer.com

Кроме того, на задней оси установлены слики Hoosier для дрэг-рейсинга, которые вместе с выхлопными трубами придают машине облик дрэгстера.

В то же время мощность двигателя или скорость автомобиля не сообщаются.

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