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Американец превратил автомобиль в космолёт из «Футурамы»

Американец превратил автомобиль в космолёт из «Футурамы»
Honda Odyssey в стиле «Футурамы»
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Житель штата Колорадо по имени Эрик превратил минивэн Honda Odyssey в космолёт «Межпланетного экспресса» из популярного мультсериала «Футурама». Для этого владелец перекрасил автомобиль в бирюзовый цвет, а также прикрепил к нему крылья по бокам и стабилизатор на крыше, а также разместил иллюминаторы с изображением персонажей сериала.

Honda Odyssey в стиле «Футурамы»

Honda Odyssey в стиле «Футурамы»

Фото: Социальные сети

Сам по себе автомобиль не на ходу — у него отсутствует двигатель, а стекла закрыты панелями. Проект предполагается использовать в выставочных целях на мероприятиях, посвящённых поп-культуре. По данным издания Motor1, владелец продаёт автомобиль за $ 2,5 тыс., а в его коллекции находятся ещё девять проектов на тему кино и анимации.

Отметим, что автомобильные проекты, вдохновлённые поп-культурой, — не редкость. Так, компания ROCS Motorsports в прошлом году представила арт-кар Porsche 964 C4 ROCS Tatooine, созданный по мотивам фильмов серии «Звёздные войны». Кроме того, на выставке в США дебютировал Datsun 240Z по дизайнерскому проекту Эша Торпа, автора «Бэтмобиля» из фильма «Бэтмен» 2022 года.

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