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Роберт Шварцман занял второе место в своей дебютной квалификации WEC

Роберт Шварцман занял второе место в своей дебютной квалификации WEC
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Российский пилот Роберт Шварцман, впервые представивший свой экипаж в квалификации чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC), занял второе место в зачёте гиперкаров. Сессия состоялась сегодня, 20 апреля, в Имоле (Италия).

Отметим, что команда AF Corse, за которую выступает россиянин, заняла три первых места в своём классе.

«Приятно оказаться в первом ряду в своей первой квалификации WEC в зачёте гиперкаров. Сессия получилась немного запутанной из-за красного и жёлтого флагов, было несколько затруднительно подстроиться, однако последний круг получился хорошим.

Очевидно, нам ещё есть над чем работать. Завтра состоится гонка, важнейшее событие, и нам нужно хорошо проработать стратегию и то, что мы будем делать. Но, так или иначе, я рад оказаться впереди», — приводит слова Шварцмана Auto Hebdo.

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