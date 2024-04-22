Гуаньюй Чжоу высказался после 14-го места на домашнем Гран-при Китая

Пилот «Кик-Заубера» Гуаньюй Чжоу разместил новый пост у себя в социальных сетях, где высказался о недавнем Гран-при Китая. Этап в Шанхае проходил с 19 по 21 апреля. Чжоу по его итогам занял 14-е место.

«День, который не забудется никогда. Что я могу сказать… Эти фанаты, этот уикенд были незабываемыми. Спасибо всем за то, что сделали его таким особенным для меня, мне понравилась каждая секунда», — написал Чжоу, добавив к сообщению несколько фото.

Фото: Из личного архива Гуаньюя Чжоу

Фото: Из личного архива Гуаньюя Чжоу

Напомним, победителем Гран-при Китая стал нидерландец Макс Ферстаппен из австрийской команды «Ред Булл».

В общем зачёте пилотов Гуаньюй в настоящий момент находится на 17-й позиции. Китайский гонщик пока не набрал ни одного очка.

Автоспорт: главные события 2024 года: