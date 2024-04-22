Марко: отец Норриса шутит, что он выиграет этап, когда Ферстаппен завершит карьеру

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко, рассуждая о британце Ландо Норрисе из «Макларена» как об одном из кандидатов на место в команде, иронично высказался о его рекордной для Формулы-1 серии подиумов без побед.

«Его отец постоянно шутит, что Ландо не отпразднует первую победу в Гран-при, пока Макс не завершит карьеру. Я сказал, что ему нужно перейти к нам и тогда это определённо произойдёт быстрее», — приводит слова Марко ServusTV.

В настоящий момент после пяти этапов Норрис занимает пятое место в личном зачёте пилотов. Британец дважды поднимался на подиум в нынешнем сезоне, заняв третье место на Гран-при Австралии и второе – в Китае.

Ранее Норрис объяснил, почему отсутствие Ферстаппена могло бы положительно повлиять на зрелищность Ф-1.