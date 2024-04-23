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Первый прототип электрического Range Rover протестировали за полярным кругом

Компания Land Rover рассказала об испытаниях первых прототипов электрического Range Rover, которые проходят на замёрзших озёрах Швеции, а также опубликовала первые фотографии новинки.

Тесты электрического Range Rover Фото: Land Rover

В Land Rover отмечают, что тестам предшествовал целый год разработки компонентов машины в виртуальной среде, а электромобиль получится самым тихим и изысканным Range Rover в истории.

Тесты электрического Range Rover Фото: Land Rover

Помимо тестов при 40-градусных морозах, в Land Rover запланировали обширную программу испытаний в пустынях Ближнего Востока, где температуры достигают 50 градусов тепла.

Тесты электрического Range Rover Фото: Land Rover

Эти испытания посвящены проверке работы батареи и блока электропривода. Создатели добавляют, что электрический Range Rover обладает продвинутыми системами помощи водителю.

Когда состоится официальная премьера новинки, пока не сообщается.