Первый прототип электрического Range Rover протестировали за полярным кругом

Компания Land Rover рассказала об испытаниях первых прототипов электрического Range Rover, которые проходят на замёрзших озёрах Швеции, а также опубликовала первые фотографии новинки.
Тесты электрического Range Rover
Фото: Land Rover
В Land Rover отмечают, что тестам предшествовал целый год разработки компонентов машины в виртуальной среде, а электромобиль получится самым тихим и изысканным Range Rover в истории.
Тесты электрического Range Rover
Фото: Land Rover
Помимо тестов при 40-градусных морозах, в Land Rover запланировали обширную программу испытаний в пустынях Ближнего Востока, где температуры достигают 50 градусов тепла.
Тесты электрического Range Rover
Фото: Land Rover
Эти испытания посвящены проверке работы батареи и блока электропривода. Создатели добавляют, что электрический Range Rover обладает продвинутыми системами помощи водителю.
Когда состоится официальная премьера новинки, пока не сообщается.