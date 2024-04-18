Китайский электромобиль установил мировой рекорд для седанов на четверти мили

Электромобиль Lucid Air Sapphire во время заездов на подготовленном дрэг-стрипе преодолел дистанцию в четверть мили за 8,93 секунды, установив новый мировой рекорд для серийных четырёхдверных автомобилей.

Права на видео принадлежат DragTimes. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале DragTimes.

Отметим также, что во время рекордного заезда Lucid Air Sapphire достиг 60 миль в час (97 км/ч) за 1,77 секунды, совсем немного уступив абсолютному рекорду от Rimac Nevera (1,74 секунды).

Самым быстрым серийным автомобилем на четверти мили по-прежнему остаётся Pininfarina Battista, которой удалось преодолеть указанную дистанцию за 8,55 секунды.

Седан Lucid Air был представлен в 2021 году, а версия Air Sapphire появилась двумя годами позже. У нее, в отличие от других моделей Air, три электромотора — в общей сложности они выдают 1251 лошадиную силу. Интересно, что, согласно официальным данным, Air Sapphire разгоняется до 60 миль в час немного дольше — за 1,89 секунды.