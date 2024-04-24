В Mercedes-Benz представили электрический Geländewagen с четырьмя моторами

Компания Mercedes-Benz официально представила электрический внедорожник G-класса — Mercedes-Benz G 580. Автомобиль получил четыре электромотора, более 400 километров хода на одном заряде батареи, а также систему, имитирующую звук двигателя внутреннего сгорания.

Mercedes-Benz G 580 Фото: Mercedes-Benz

Четыре электромотора, приводящие в движение по колесу, в общей сложности развивают 587 лошадиных сил. До 100 км/ч внедорожник разгоняется за 4,7 секунды, а его максимальная скорость ограничена на отметке в 180 км/ч.

Mercedes-Benz G 580 Фото: Mercedes-Benz

Создатели отдельно отмечают функцию G-Turn, которая позволяет автомобилю совершать «танковый разворот» на месте в том числе на рыхлых и грунтовых поверхностях. Кроме того, функция G-Steering позволяет сократить радиус поворота.

Салон Mercedes-Benz G 580 Фото: Mercedes-Benz

Отдельно отмечается система G-Roar, которая симулирует звук двигателя внутреннего сгорания. «Помимо характерного для автомобилей G-класса звука движения, система также включает в себя звуки «ауры» и множества «событий», — указано в пресс-релизе Mercedes-Benz.