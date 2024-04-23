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Менеджер Карлоса Сайнса высказался по поводу ситуации с новым контрактом пилота

Менеджер Карлоса Сайнса высказался по поводу ситуации с новым контрактом пилота
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Карлос Онорио Сайнс, менеджер гонщика «Феррари» Карлоса Сайнса, поделился мнением о нынешней ситуации на рынке пилотов Формулы-1. По его словам, перед Гран-при Майами каких-либо новостей, связанных с гонщиком «Скудерии», ждать не стоит.

«Скажем так, на данный момент мы наблюдаем интересный период. В последнее время рынок пилотов сильно изменился, и я думаю, в ближайшие недели мы увидим некоторое движение. Будут ли какие-то новости перед Гран-при Майами? Нет, нет, нет! Можете спать спокойно между Китаем и Майами. Не волнуйтесь! По крайней мере, от нас не будет никаких важных новостей. Мы всё ещё ведём свою игру, так что посмотрим», — приводит слова менеджера Сайнса F1 Oversteer со ссылкой на его выступление в подкасте F1 Nation.

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