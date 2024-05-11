Марко: если бы Перес выбил Ферстаппена в Майами, то началось бы Ватерлоо

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко заявил, что если бы Серхио Перес выбил Макса Ферстаппена в первом повороте гонки Гран-при Майами, то это стало бы своеобразным Ватерлоо для мексиканского гонщика и команды.

«Когда Перес чуть не попал в аварию в первом повороте гонки, я подумал: «О боже!» Это напомнило мне Мексику, где Чеко тоже проделал что-то подобное в первом повороте. К счастью, всё обошлось. Конечно, если бы он выбил Макса, то это было бы Ватерлоо. Неудачный старт Леклера побудил Чеко на этот поступок.

В целом Чеко показал хорошую гонку, его отставание в темпе было терпимым. А ещё ему повезло, что Карлос Сайнс получил штраф, поэтому он поднялся на четвёртое место, с которого стартовал. Ещё меня очень впечатлило, как он удерживал гораздо более быстрого Норриса позади себя», — приводит слова Марко издание Speedweek.